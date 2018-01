Türken-Krieg mit deutschen Tanks

Leopard-Panzer an Erdogans Offensive in nordsyrischen Kurdengebieten beteiligt

Die international kritisierte Offensive der türkische Armee gegen die mit den USA verbündete kurdische YPG-Miliz im Nordwesten Syriens schlägt in Deutschland besondere Wellen. Die türkischen Streitkräfte setzen nämlich offensichtlich auch in Deutschland gekaufte Kampfpanzer ein. Ein Experte aus der Bundeswehr bestätigte gestern, dass Bilder von der Militäroperation Tanks vom Typ Leopard 2 A4 zeigten. Entsprechende Fotos solcher Panzer auf der Fahrt zum Einsatz nahe der syrischen Grenze verbreitete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu.

Laut den Ausfuhrberichten der Bundesregierung wurden in den Jahren 2006 bis 2013 insgesamt 347 Kampfpanzer des Typs Leopard 2 an die Türkei ausgeliefert.

Das Verteidigungsministerium in Berlin konnte gestern noch nicht verifizieren, von wann die Bilder stammen. Das Auswärtige Amt erklärte: „Unser bisheriges Lagebild gibt es nicht her, dass wir den Einsatz bestätigen können.“

Islamisten als Verbündete der türkischen Armee

Eine Bestätigung wäre politisch hochbrisant. Dies auch deshalb, weil an der türkischen Offensive nicht nur reguläres türkisches Militär beteiligt ist, sondern auch kurdenfeindliche syrische Milizen, in denen sich auch Islamisten tummeln. Verwunderlich ist das nicht: Die YPG war maßgeblich an der Vertreibung des Islamischen Staates aus Syrien beteiligt. Ehemalige IS-Kämpfer nützten jetzt die Chance zur Abrechnung. Ein Naheverhältnis zwischen dem türkischen Regime und dem IS war schon im Jahr 2015 ruchbar geworden. Türkische Journalisten, die dafür Beweise veröffentlicht hatten, wanderten ins Gefängnis.

Staatschef Recep Tayyip Erdogan musste unterdessen gestern in Ankara der Beisetzung des ersten in der Afrin-Offensive gefallenen Soldaten beiwohnen. Ein Ende des Waffenganges ist nicht absehbar — im Gegenteil. Außenminister Mevlüt Cavusoglu drohte sogar mit einer Ausweitung auf weitere kurdisch kontrollierte Gebiete in Syrien.