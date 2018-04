Türken-Minister beschimpft Blümel

Der türkische Europaminister Ömer Celik hat scharf auf die Forderung von Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) reagiert, die EU-Verhandlungen mit der Türkei abzubrechen. „Alle Rassisten, Anti-EU-Rechtsaußen-Gruppen, Anti-Einwanderungs-und islamophobe Gruppen wiederholen das jeden Tag“, twitterte Celik am Mittwoch. Blümel hatte am Dienstag Österreichs Forderung nach einem Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit Ankara bekräftigt. Er verwies auf den vorgelegten sehr kritischen Türkei-Bericht der EU-Kommission.

Celik hatte im Sommer 2017 bereits dem damaligen Außenminister und jetzigen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) „Rassismus“ vorgeworfen.

Blümel wertete Celiks Attacke als „weiteren Beitrag zur weiteren Entfernung von Europa“. Der Rassismusvorwurf bestätige „das mangelnde Fehlerbewusstsein und das fehlende Demokratieverständnis der türkischen Regierung“.

Die EU-Kommission stellt, wie berichtet, in ihrem jüngsten Türkei-Bericht fest, dass sich das Land mit „großen Schritten“ von der EU wegbewegt habe.

Weiters hat die deutsche Regierung hat die Inhaftierung eines weiteren Deutschen in der Türkei bestätigt. Der in Köln lebende Sozialwissenschaftler Adil Demirci befinde sich in Untersuchungshaft, teilte das Außenamt in Berlin am Mittwoch mit. Demirci wird „Terrorpropaganda“ vorgeworfen. Aktuell sind fünf Deutsche in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert.