Türkis-Grün geht in finale Runden

Nach drei Tagen Weihnachtspause gehen die Gespräche zur Regierungsbildung heute in die finale Runde. Am Nachmittag trifft sich die so genannte Steuerungsgruppe und es wird vor Beginn der Verhandlung ein Statement der Parteichefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) geben. Um eine abschließende Runde handelt es sich dabei offenbar noch nicht. Denn es sind auch am Wochenende weitere Gespräche geplant. Ein formaler Abschluss der Verhandlungen dürfte erst im Neuen Jahr erfolgen.

Verhandler zurückhaltend

Das hängt auch damit zusammen, dass die Grünen ja einen gewissen Vorlauf brauchen. Denn bei ihnen entscheidet ein Bundeskongress über das Koalitionsabkommen und der muss eine Woche vorher eingeladen werden. Würde man, wie immer wieder kolportiert, das Wochenende vom 4. und 5. Jänner dafür anpeilen, sollte man also noch kurz vor Silvester zumindest so weit sein, dass man sich den Kongress einzuberufen traut.

Auf Prognosen wollen sich freilich weder ÖVP noch Grüne einlassen. Auch Verhandlungen bis Mitte Jänner oder allenfalls darüber hinaus werden nicht ganz ausgeschlossen, gelten aber als eher unwahrscheinlich.

Für den oö. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) darf es ruhig länger dauern, wenn es denn auch hält. „Allein schon an der Terminplanung sieht man, dass ernsthaft gearbeitet und gerungen wird, aber wenn es zu einem Ergebnis kommt, soll es auch so sein, dass es halten kann für einige Jahre.“

Stelzer selbst hat in der Landespolitik bereits Koalitionserfahrung mit den Grünen. 2003 schloss der damalige LH Josef Pühringer (ÖVP) mit Rudi Anschober — jetzt auch im Bund Verhandler der Grünen — die erste schwarz-grüne Koalition im Land. Stelzer war damals im Landtag und später Klubobmann. „Hat gut funktioniert“, kommentierte er die Zeit und betonte, dass das vor allem von den Personen und Köpfen abhänge.