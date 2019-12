Türkis-Grün hat zum Zielsprint angesetzt

Im Sportlerjargon würde man sagen: ÖVP und Grünen haben in der Nacht auf Sonntag in Sachen Regierungsbildung zum Zielsprint angesetzt. Die Grünen haben noch am Samstagabend zu einem Bundeskongress für den 4. Jänner nach Salzburg eingeladen, an dem der mit der ÖVP ausverhandelte Koalitionspakt abgesegnet werden muss.

Zuvor tagt am Freitag bei den Grünen der erweiterte Bundesparteivorstand, auch die ÖVP hat einen Bundesparteivorstand angesetzt. Angelobung könnte am 7. Jänner sein. Noch aber wird an den letzten Details des türkis-grünen Abkommens, das am 2. oder 3. Jänner präsentiert werden soll, gearbeitet. Man sei bei der Bildung von Türkis-Grün in eine „neue, entscheidende Phase eingetreten“, teilten ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Bundesprecher Werner Kogler am Sonntag in der Früh gegenüber der APA mit.

Kurz versprühte Zuversicht. „Die intensiven Verhandlungen der vergangenen Tage und Wochen haben sich gelohnt. Die Ziellinie ist noch nicht überschritten, aber die großen Steine auf dem Weg zu einer gemeinsamen Regierung sind von beiden Seiten aus dem Weg geräumt worden“, teilte er mit. „Wir stehen zwei Tage vor Silvester, diese Zeit und den Jahreswechsel wollen wir noch für einen letzten Feinschliff nutzen.“

Kogler sah die beiden Parteien auf dem Weg in die entscheidende Phase der Verhandlungen. „Viele scheinbar unüberbrückbare Hürden wurden bereits überwunden. Einzelne wichtige Fragen sind noch offen und sollen in den nächsten Tagen geklärt werden“, meinte er. „Wenn es uns gelingt, auch diese letzten offenen Punkte zu lösen, kann am nächsten Samstag beim Bundeskongress über den Eintritt der österreichischen Grünen in die Bundesregierung entschieden werden.“

Viele Spekulationen

Worum es bei dem von Kurz angesprochenen Feinschliff und den von Kogler georteten letzten offenen Punkten geht, blieb offen. Viel Raum für Spekulationen lassen noch die Ressortverteilung und die personellen Besetzungen. Dem Vernehmen nach sollen Umwelt, Infrastruktur, Justiz, Soziales und Gesundheit, Frauen sowie Beamte/Sport/Kultur an die Grünen gehen. Das Finanzministerium sowie Wirtschaft, Verteidigung, Inneres, Landwirtschaft und Bildung soll die ÖVP bekommen.

Im neu konstituierten Parlament kämen ÖVP (71) und Grüne (26) auf 97 der 183 Mandate. Die SPÖ hält seit der Wahl 40 Mandate, die FPÖ kommt auf 30 Abgeordnete, die Neos auf 15, eine Abgeordnete — Philippa Strache — ist parteifrei.