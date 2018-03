Türkische Angriffe töteten Zivilisten und Regierungsanhänger

Bei Angriffen der türkischen Armee im Norden Syriens sind Medien und Aktivisten zufolge Zivilisten sowie regierungstreue syrische Kämpfer ums Leben gekommen. Die Nachrichtenagentur Sana meldete am Mittwoch, bei einer „türkischen Aggression“ auf den Ort Badina in der Kurdenregion Afrin seien mindestens neun Zivilisten getötet worden. In Ost-Ghouta soll Russland führende Rebellen getötet haben.

Ein Sprecher der Kurdenmiliz YPG erklärte, türkische Jets und Artillerie hätten dort am Dienstagabend einen Konvoi beschossen. Aus syrischen Militärkreisen hieß es zudem, türkische Artillerie habe Mittwochfrüh südlich der Region Afrin auch einen Kontrollpunkt regierungstreuer syrischer Milizen beschossen und mindestens acht Kämpfer getötet. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete zehn getötete Regierungsanhänger. Die regierungstreuen Kräfte unterstützen die Kurden im Kampf gegen die Türkei.

Die türkische Armee und syrische Verbündete hatten im Jänner eine Offensive auf die von der YPG kontrollierte Region Afrin begonnen. Die türkische Regierung stuft die Miliz wegen ihrer Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Terrororganisation ein und bekämpft sie. Anfang der Woche konnte die türkische Armee einen Belagerungsring um die Stadt Afrin schließen. Nach Angaben des YPG-Sprechers Rojhat Roj wird die humanitäre Lage in Afrin immer schwieriger. Es gebe keinen Strom und keine Telefonverbindungen. Auch die Vorräte würden bald zu Ende gehen.

Währenddessen versetzte Russland den im umkämpften syrischen Ost-Ghouta verbliebenen Rebellen nach Oppositionsangaben einen schweren Schlag. Bei Bombardierungen durch Kampfflugzeuge seien am Dienstagabend zwölf Mitglieder der mit Katar verbündeten Rebellengruppe Failak al-Rahman getötet worden, berichtete die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch.

Unter ihnen seien drei Feldkommandanten der Gruppe, so die Beobachtungsstelle, die ihren Sitz in London hat. Die von Russland unterstützten Truppen des syrischen Machthabers Bashar al-Assad stehen offenbar kurz vor der Eroberung der letzten größeren Rebellenhochburg nahe der Hauptstadt Damaskus. Seit Dienstag werden Verletzte aus dem Gebiet gebracht. Bei der Offensive der syrischen Regierungstruppen auf Ost-Ghouta wurden nach UNO-Angaben in fast einem Monat mehr als 1.100 Zivilisten getötet.