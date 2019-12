Türkische Drohgebärden gegen die USA und gegen Zypern

Luftwaffenbasis Incirlik als Druckmittel – Kampfdrohne in Nordzypern

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat gleich mit zwei Drohgebärden aufhorchen lassen. So stellte er eine Schließung der von den USA genutzten Luftwaffenbasis Incirlik in den Raum. Auch zur US-Radarstation Kürecik könnte er den Zugang verwehren, drohte Erdogan. Grund dafür ist die Anerkennung des Völkermordes an den Armerniern durch den US-Senat und die dadurch im Raum stehenden Sanktionen gegen die Türkei.

Weiters hat die Türkei eine ihrer Kampfdrohnen nach Nordzypern verlegt. Hintergrund dafür ist der Gasstreit mit Zypern und Griechenland. Die bewaffnete Drohne vom Typ Bayraktar TB2 landete am Montagmorgen auf dem Gecitkale-Flughafen in Famagusta.

In Incirlik lagern US-Atomwaffen

Der Luftwaffenstützpunkt Incirlik wird von den USA im Rahmen der NATO-Partnerschaft genutzt. Dort sind auch rund 50 taktische Atomwaffen der USA stationiert. Derzeit jedoch sind die Beziehungen zwischen Washington und Ankara unter anderem deshalb belastet, weil die Türkei trotz scharfer Kritik des NATO-Partners USA das russische Luftabwehrsystem S-400 gekauft hatte.

Im Fall von Nordzypern geht es um einen Streit um große Gasvorkommen um Zypern. Die Türkei und die türkischen Zyprioten verlangen eine Beteiligung daran. Daher hatte die Regierung der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern die Verlegung der Drohne genehmigt. Zypern ist seit einem griechischen Militärputsch 1974 in einen griechischen Süden und einen türkischen Norden geteilt. Außer der Türkei erkennt kein Staat diese Türkische Republik Nordzypern an.