Türkische Syrien-Offensive als Hoffnung für IS

Für die militärisch schwer angeschlagene Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gibt es Dank Donald Trump in Syrien wieder Hoffnung: Nachdem der US-Präsident gegen den Rat aller Experten den Abzug der 2000 US-Soldaten im Land verkündet hat, bereitet sich die Türkei auf einen neuen Vorstoß in Nordsyrien vor. Das Ziel Ankaras: Ausgerechnet die ge- gen letzte Reste des IS-Kalifats kämpfende und dabei von den USA unterstützte Kurdenmiliz YPG soll aus der Region vertrieben werden. Denn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan betrachtet die YPG als Verbündeten der Kurdischen Arbeiterpartei PKK. Abgesehen davon, dass die PKK eine auch in der EU verbotene Torrororganisation ist, will Erdogan alles unterbinden, was in der Nachbarschaft auf eine kurdische Eigenstaatlichkeit hinauslaufen könnte: Er befürchtet (nicht zu Unrecht), dass die Kurden für einen Staat auch türkisches Territorium beanspruchen könnten.

Also setzt er das Militär in Marsch. Die türkische Armee schickt nach Angaben der staatlichen Agentur Anadolu seit dem Wochenende Konvois mit Kriegsgerät an die Grenze. Auch am Mittwoch ging die Verstärkung der Truppen weiter. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Türken und mit ihnen verbündete Milizen in Nordsyrien zuschlagen werden. Erdogan dürfte sich mit Trump, mit dem er am Sonntag telefoniert hatte, koordinieren, sprich, den Abzug der Amerikaner abwarten.

Kritiker werfen Trump vor, die verbündete YPG im Stich zu lassen. Der US-Präsident wischte Befürchtungen, dass der Kampf gegen den IS geschwächt werden könnte, mit dem Hinweis beiseite, dass nun die Türken die Islamisten bekämpfen werde. Erdogan werde die IS-Miliz „ausrotten“, so Trump.

Auch Israel ist wieder militärisch aktiv in Syrien: Israelische Kampfflugzeuge haben nach syrischer Darstellung in der Nacht zum Mittwoch Ziele bei Damaskus angegriffen. Israel bestätigte nur, dass die Luftabwehr gegen eine in Syrien abgefeuerte Luftabwehrrakete aktiviert worden sei.