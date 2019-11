Türöffner für Bundesliga oder eigenes Grab?

Nun könnte eine Zusammenlegung von WSC Hertha und FC Wels konkret werden — am 28. November stimmen die Mitglieder in außerordentlichen Hauptversammlungen ab. In den beiden Klubs wird die Lage derzeit aber noch völlig unterschiedlich gesehen.

Die Chancen

Bei der Hertha hofft man auf ein Gelingen der Fusion: „Wir stehen für das Projekt“, sagte Sportchef Gerald Perzy, der guter Dinge ist: „Es haben alle eingesehen, dass es Sinn macht. Man muss es den Leuten genau erklären. Ich denke, es wäre für die Stadt sehr positiv, wenn man etwas bewegen will.“ Deutlich weniger euphorisch sieht man die Sache beim Noch-Stadtrivalen. „Bei einer Fusion stirbt ein Verein“, sagte FC-Boss Juan Bohensky. „Und ich will sicher nicht der Totengräber des FC Wels sein.“ Es seien Sondierungsgespräche erfolgt, noch gebe es aber viele Baustellen.

Der Plan

Laut WSC wurde in den vergangenen Tagen und Wochen ein detailliertes Konzept ausgearbeitet, das dann auch den Mitgliedern präsentiert werden soll. „Das ist ein Wischi-Waschi-Konzept“, entgegnete Bohensky. Die Herthaner haben große Visionen: Entstehen soll ein völlig neuer, starker Welser Verein mit Anziehungskraft, der langfristig sogar in die Bundesliga aufsteigen kann. „Die 2. Liga muss vielleicht gar nicht das Ende der Fahnenstange sein. Wir wollen richtigen Bundesliga-Fußball bieten“, meinte Perzy, der die Kräfte bündeln will, auch in finanzieller Hinsicht. Er ist überzeugt, dass sich viele mit dem neuen Klub identifizieren würden, zumal „die Leute lieber Bundesliga-Fußball als Spiele gegen Lendorf oder Allerheiligen sehen.“

Die Infrastruktur

Ein wesentlicher Faktor. Beide Stadien sind (noch) nicht zweitligatauglich, in der neuen HUBER-Arena des FC müsste deutlich weniger gemacht werden. Die Stadt ist grundsätzlich bereit für Investitionen. „Sie (Hertha, Anm.) brauchen uns nur, weil wir diese Anlage haben“, vermutete Bohensky. Perzy sieht diese auch als Gewinn für die Jugend: „Entscheidend wird auch sein, dass im Nachwuchs etwas passiert. Wels hat eine top Infrastruktur, da kann man richtig gute Jugendarbeit machen.“

Wie geht es weiter?

Entscheiden sich beide für die Fusion, müsse mit Verhandlungen begonnen werden, so Bohensky. Die WSC will in diesem Fall dagegen so rasch wie möglich Nägel mit Köpfen machen. Auch, weil bis 3. März die Unterlagen für die Zweitligalizenz abgegeben werden müssen.

Was, wenn nicht?

Die Hertha, derzeit auf Rang zwei der Regionalliga Mitte, strebt in jedem Fall den Aufstieg in Liga zwei an. Selbst wenn die Stadt eine Aufrüstung des Mauthstadions unterstützt, wäre dort aber wohl das Ende des Plafonds. Perzy: „Wir wollen uns so aufstellen, dass wir auf jeden Fall zweitligatauglich sind.“