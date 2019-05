Tunesische Polizei tötete drei islamistische Kämpfer

Die tunesische Polizei hat Sicherheitskreisen zufolge am Samstag drei islamistische Kämpfer in der Innenstadt von Sidi Bouzid getötet. Die Polizei beschlagnahmte dabei auch Waffen, hieß es am Sonntag. Das Innenministerium hatte zuvor berichtet, dass Anschläge im heiligen Monat Ramadan vereitelt worden seien. Dabei sei in dieser Woche ein “gefährlicher Terrorist” verhaftet worden.

Tunesien ist ins Visier von Militanten geraten, nachdem es 2011 nach dem Aufstand gegen den Autokraten Zine Abidine Ben Ali als Leuchtturm des demokratischen Wandels in der arabischen Welt angesehen wurde. 2015 kam es zu drei schweren Angriffen, darunter gegen Touristen und auf die Präsidentengarde in der Hauptstadt. Alle drei Angriffe reklamierte die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) für sich. Der Tourismus hat sich nach dem zwischenzeitlichen Einbruch allmählich erholt.