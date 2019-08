Tunesischer Präsidentschaftskandidat festgenommen

Wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung ist in Tunesien der aussichtsreiche Präsidentschaftskandidat Nabil Karoui am Freitag festgenommen worden. Das bestätigten Kreise der Präsidentschaftskampagne von Karoui der Deutschen Presse-Agentur. Auch sein Bruder Ghasi, der Medienunternehmen leitet, wurde in der Stadt Majas al Bab festgenommen, rund 50 Kilometer von der Hauptstadt Tunis entfernt.

Karoui gilt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten im Kampf um die Präsidentschaft. Die Wahl soll am 15. September stattfinden. Der Fernsehsender Nessma, der Karoui gehört, berichtete, dieser sei entführt worden. Man wisse nicht, wo er sich befinde. Lokale Medien berichteten aber, Karoui und sein Bruder seien festgenommen worden, weil ihnen von einer Anti-Korruptions-Vereinigung mutmaßliche Beteiligung an Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgeworfen werde. Offizielle Stellungnahmen zu der Festnahme gab es nicht.

Anfang August waren für die vorgezogenen Präsidentschaftswahl am 15. September 26 Kandidaten, darunter zwei Frauen, zugelassen worden. Der erste demokratisch gewählte Präsident Tunesiens, Beji Caid Essebsi, starb am 25. Juli, fünf Monate vor Ablauf seiner Amtszeit. Die Präsidentschaftswahlen wurden daraufhin vorverlegt. Für das höchste Staatsamt bewerben sich neben Karoui unter anderem Regierungschef Youssef Chahed, Tunesiens früherer Präsident Moncef Marzouk und der islamische Theologe Abdelfattah Mourou.