Tusk: Lasst Briten an EU-Wahlen teilnehmen!

EU-Ratspräsident will sechs Millionen Briten, die für Verbleib in der EU sind, nicht im Stich lassen

Auch die Serie von Probeabstimmungen im Londoner Unterhaus dürfte in der Nacht auf heute keine Klarheit über den Brexit-Kurs Großbritanniens gebracht haben. Damit wird eine Annahme des Brexit-Vertrages in dieser Woche immer unwahrscheinlicher.

Zwar hat sich gestern sogar einer der schärfsten Gegner des Abkommens und von Premierministerin Theresa May überraschend für ein Ja ausgesprochen, aber unter einer bislang nicht erfüllten Bedingung: Der konservative Hardliner Jacob Rees-Mogg findet nun, dass „eine halber Laib Brot besser als gar kein Brot“ ist. Er würde dem Vertrag zustimmen, wenn dies auch die nordirische Partei DUP tue. Diese schloss das aber gestern einmal mehr aus.

Angesichts des quälenden Prozesses deutet vieles auf eine weitere Verlängerung hin. EU-Ratspräsident Donald Tusk plädiert schon dafür, Großbritannien an den EU-Wahlen im Mai teilnehmen zu lassen, wenn eine längerer Brexit-Aufschub notwendig wird.

Einige im EU-Parlament hielten dies für schädlich, aber „so eine Denkweise ist nicht akzeptabel“, so Tusk am Mittwoch im Europaparlament in Straßburg. Er betonte, man könne sechs Millionen Briten, die die Petition für den EU-Verbleib ihres Landes unterzeichnet haben, nicht im Stich lassen. Diese Menschen müssten auch vom EU-Parlament vertreten werden, „denn sie sind Europäer“.

Der EU-Gipfel vergangene Woche hatte Großbritannien einen kurzen Aufschub gewährt. Sollte das Unterhaus das Abkommen annehmen, tritt Großbritannien am 22. Mai aus. Sollte es den Austrittsvertrag nicht akzeptieren, gilt eine Frist bis 12. April und Großbritannien muss sagen, wie es weitergeht.

Testabstimmungen

Wirklich eilig scheint man es in London aber nicht zu haben. Denn eine finale Abstimmung ist noch immer nicht in Sicht. Das Parlament hatte zwar gestern am späten Abend eine Serie von Abstimmungen auf der Tagesordnung, doch dabei ging es nur um ein Abtesten der Stimmungslage.

Parlamentspräsident John Bercow hat acht von 16 Optionen für Brexit-Alternativen zur Abstimmung ausgewählt. Dazu gehörten der Vorschlag, am 12. April ohne Abkommen aus der EU auszuscheiden, mehrere Versionen einer engeren Anbindung an die EU, ein zweites Referendum und eine Abkehr vom EU-Austritt, um einen No-Deal-Brexit zu verhindern. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe lag noch kein Abstimmungsergebnis vor.

May könnte sich opfern

Weiter hält sich London das Gerücht, May könnte sich für den Brexit opfern, sprich: zurücktreten, wenn das Parlament im Gegenzug Ja zum Abkommen sagt. Doch ob eine Abstimmung darüber überhaupt möglich ist, steht zu bezweifeln: Bercow lehnte gestern erneut ein drittes Votum über den Brexit-Vertrages ab. Er erinnerte die Regierung daran, dass nur substanzielle Änderungen an dem bereits zweimal abgelehnten Deal eine weitere Abstimmung rechtfertigen können. Er beruft sich dabei auf ein 400 Jahre alte Regel.