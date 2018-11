Typisch anders, typisch Volvo

Text & Fotos: Oliver Koch

Gleich vorneweg die Frage: Volvo und Dreizylinder. Geht das überhaupt? Und die schnelle Antwort auch gleich vorneweg: Ja. Aber vorerst einmal. Worum handelt es sich beim XC40 überhaupt, der heuer Volvo den Titel „Europas Auto des Jahres“ eingebracht hat?

Nun: Der XC40 ist eindeutig der Revoluzzer unter den Volvos. Die Leuchtengrafik des Sports Utility Vehicles (SUV) ist zwar vorne markentypisch in der Thors Hammer-Optik gehalten, dafür erhielt die Stoßstange einen Überbiss, der markante Knick in der C-Säule sticht ins Auge und auch der Kühlergrill ist auffälliger gezeichnet als beim XC60. Dafür sind die LED-Rücklichter wiederum im Volvo-typischen L-Design gehalten. Fest steht: Der 1,7 Tonnen schwere XC40 ist definitiv nicht der kleine Bruder des XC60 oder XC90. Der Bi-Color-lackierte Fünftürer ist das erste Modell auf der neuen modularen Volvo Fahrzeugarchitektur CMA. Sie bildet die Basis aller künftigen Modelle der Volvo 40er-Baureihe einschließlich vollelektrischer Fahrzeuge. Doch so weit sind wir noch nicht – der XC40 T3 fährt mit einem 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner vor, der 156 PS leistet und maximal 265 Newtonmeter auf die Vorderräder überträgt. Allrad gibt´s beim Kompakt-SUV nicht, weshalb das ureigenste Revier des XC40 wohl der urbane Raum ist in dem viele Kunden auf erhöhte Sitzposition bei kompakten Ausmaßen Wert legen.

Mit dem bequemen Einstieg, der erhabenen Sitzposition sowie üppigen Ablagen zeigt der XC40 hohen Alltagsnutzen. Details wie der Parkscheinhalter unterstreichen diesen noch. Innen zeichnet den 4,42 Meter langen Wagen ein frisches Design aus; am besten erkennbar am hochkant aufgestellten Neun-Zoll-Touchscreen, den länglichen vertikalen Lüftungsdüsen und dem wuchtigen Drei-Speichen-Lederlenkrad. Von Bescheidenheit ist daher in der Ausstattungslinie R-Design keine Spur. Die Bedienung des Touchscreens erfolgt intuitiv, die Übersicht im Schweden ist – wie das Platzangebot – großartig. Innovative Features wie eine induktive Ladefläche fürs Smartphone, ein flexibel gestaltbarer Kofferraum und dabei noch ein bequemes Platzangebot für bis zu fünf Personen: All das schafft der XC40 ohne Probleme, auch wenn das Ladeabteil mit 460 Litern für diese Größe nicht gerade üppig ausfällt. Selbstredend ist jedoch die Verarbeitung des SUV auf höchstem Niveau, allerdings muss man für den R-Design-XC40 mit ein paar Extra auch gut 52.000 berappen.

Der XC40 wäre natürlich kein Volvo ohne die vielen Sicherheitsfeatures: Zu den Sicherheits- und Assistenzsystemen zählen das Pilot Assist System für teilautonomes Fahren bis 130 km/h, die Volvo City Safety Notbrems- und Erkennungssysteme, das Run-off Road Protection System, die Road Edge Detection zum Schutz vor dem unbeabsichtigten Verlassen der Fahrbahn, der Cross Traffic Alert mit automatischer Bremsfunktion und eine 360-Grad-Kamera.

Fahrtechnisch offenbart der XC40 vor allem in der Stadt seine Stärken. Das Beschleunigungsgefühl ist gut, dabei bleibt die Akustik sehr dezent. Allenfalls im obersten Drehzahlbereich (den man bei einem Turbobenziner nur selten bemüht) wird das Geräusch etwas rau. Ähnlich gut gefällt das Fahrwerk: Es wirkt weder allzu hart noch stört es durch Kurvenwanken oder Nickbewegungen beim Bremsen. Dazu gesellen sich eine direkte, präzise Lenkung sowie eine knackig, kurz gehaltene Sechsgangschaltung. Allerdings erweist sich der früh zum Untersteuern neigende XC40 als durstiger Transporteur – unter achteinhalb Liter Verbrauch kommt man nur bei sanfter und vorausschauender Fahrweise, was vermutlich auch dem hohen Gewicht von 1600 Kilogramm geschuldet ist. Summa summarum steht der laufruhige und leise Dreizylinder dem Wagen überraschend gut, da der XC40 kaum in die Bredouille gerät, untermotorisiert zu sein.

Fazit: Der Titel „Auto des Jahres“ gebührt dem XC40 aufgrund des gelungenen Komplettpakets zu Recht. Zudem geht Volvo im Premium-Segment konsequent seinen eigenen Weg mit hohem Wiedererkennungswert und dem nötigen Quäntchen Individualität.

Typenschein

Volvo XC40 T3 R-Design

Preis: ab € 38.385,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 52.134,24 unter anderem inklusive 20-Zoll-Leichtmetallfelgen € 1218,30, Business-Paket Pro € 1637,50, Laderaum-Paket Pro € 1179,-, Park Assistent-Paket € 720,50, Spiegel-Paket € 524,-, Winter-Paket € 360,25, Xenium-Paket € 2096,-, Scheinwerferreinigungsanlage € 288,20 und Voll-LED-Scheinwerfer € 589,50; einen Volvo XC40 (T3) gibt es ab € 31.900,-

NoVA/Steuer: 11 %/ € 694,44 jährlich

Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 30.000 km oder jährlich

Technische Daten:

Motor: R3, 12V, Turbolader, Direkt-Einspritzung 1477 cm³, 115 kW/156 PS bei 5000 U/min, max. Drehmoment 265 Nm bei 1850-3850 U/min

Getriebe: Sechsgangschaltung

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 9,4 s

Leistungsgewicht: 10,26 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 7,7/5,6/6,4 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 8,4 Liter

CO2-Ausstoß: 146 g/km

NOx: 0,0244 g/km; Euro 6d-TEMP

Eckdaten:

L/B/H: 4425/1863/1652 mm

Radstand: 2702 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1600/2060 kg

Kofferraum: 460-1336 Liter

Tank: 54 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 245/45 R20 99V auf 20“-Alus

Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/RSR/BSD/LKA/ACC/TPMS

Airbags: 6