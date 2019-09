U-Ausschüsse haben ausgedient Keine Bestechlichkeit von Politikern

Unterschiedlich beendet haben am Mittwoch die beiden parlamentarischen Untersuchungsausschüsse ihre Arbeit. Während es im Eurofighter-U-Ausschuss einen von allen Fraktionen einstimmig angenommenen Abschlussbericht aus der Feder von Verfahrensrichter Ronald Rohrer gibt, haben im BVGT-Ausschuss ÖVP, SPÖ, FPÖ, Neos und Jetzt den Abschlussbericht von Verfahrensrichter Eduard Strauss mit jeweils einem eigenen Fraktionsbericht ergänzt. Und: Die parlamentarischen Untersuchungen zum Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung — ausgelöst durch die vom Innenministerium betriebene Hausdurchsuchung im BVT — dürften nicht die letzten gewesen sein. Außer der ÖVP sprachen sich alle Fraktionen explizit für eine Fortsetzung der Arbeit in der kommenden Legislaturperiode aus, wobei diesmal die Ibiza-Affäre im Mittelpunkt stehen dürfte.

ÖVP-Fraktionschefin Gaby Schwarz jedenfalls sieht in der Hausdurchsuchung eine „Nacht- und Nebel-Aktion“, sie ortet eine „gehörige Portion Dilettantismus“ und sieht belegt, dass das BVT Schaden genommen habe. Nach Darstellung von Schwarz war Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) von seinem Generalsekretär Peter Goldgruber laufend über alle Aktivitäten in diesem Zusammenhang informiert. Eine „derartige Involvierung eines Ministers in diese Themen und in die operativen Ermittlungstätigkeiten“ sei kritisch zu hinterfragen.

Wörtlich „schockierend“ findet es die Volkspartei, dass Ex-Generalsekretär Goldgruber einen Geheimdienst im Geheimdienst installieren habe wollen.

SPÖ-Fraktionschef Jan Krainer und seine Kollegin Stephanie Krisper von den Neos wollten neben aller Kritik an Kickl auch die ÖVP und deren Obmann Sebastian Kurz nicht aus der Ziehung lassen. So sei der Innenminister zwar der Drahtzieher gewesen, doch habe ihm Kurz als Regierungschef bis zur Ibiza-Affäre die Mauer gemacht.

FPÖ-Fraktionschef Hans Jörg Jenewein will in einem neuen Ausschuss schwarze Netzwerke im Justizministerium erörtern.

NR-Präsident Wolfgang Sobotka wertete den harmonischen Abschluss des Eurofighter-U-Ausschuss als Beweis dafür, „dass parlamentarische Kontrolle funktioniert“. Im 400-seitigen Bericht von Verfahrensrichter Ronald Rohrer gab es keinen Nachweis individueller Bestechung oder Bestechlichkeit von Politikern oder anderer Entscheidungsträger. Keine endgültige Bewertung wird im Bericht über den 2007 unter SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabos abgeschlossenen Vergleich mit Eurofighter abgeben. Es wird aber darauf hingewiesen, dass eine Umrüstung der abgespeckten Eurofighter auf die ursprünglich bestellte Ausstattung 650 Mio. Euro kosten würde; und das bei nur 250 Mio. Euro Nettopreisreduktion. Peter Pilz, lange Jahre Hauptakteur im Ausschuss, glänzte durch Abwesenheit.