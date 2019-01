U-Haft über mutmaßlichen Vergewaltiger verhängt

Einschlägig vorbestrafter 30-jähriger Linzer gab an, sich an nichts erinnern zu können — Ermittler werten Spuren aus seinem Wagen aus

LINZ — Das Landesgericht Linz hat am Montag die Untersuchungshaft über jenen 30-Jährigen verhängt, der im Verdacht steht, vergangenen Donnerstag eine 18-Jährige aus Eferding am Bahnhofsgelände in Linz vergewaltigt zu haben.

Der Linzer ist einschlägig vorbestraft. Er stand erst im Juni 2018 vor Gericht, weil er im November 2017 in einer Toilette einer Linzer Disco eine 19-Jährige vergewaltigt haben soll. Im Prozess, der mit einem Freispruch im Zweifel endete, wurde bekannt, dass der Mann 2016 aus einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher entlassen worden war und drei Jahre Haft wegen Vergewaltigung abgesessen hatte.

Seit seiner Festnahme am Freitagabend zeigte sich der 30-Jährige wie berichtet nicht geständig. Er gab laut Polizei bei den Einvernahmen an, sich an nichts erinnern zu können. Lediglich, dass er mit dem Auto eines Freundes ohne dessen Wissen unterwegs war, gab er zu. Derzeit werden auch Spuren aus dem Wagen, mit dem der Verdächtige unterwegs war, ausgewertet.

Täter gab sich als Drogenfahnder aus

Der Täter hatte sich wie berichtet als Drogenfahnder der Polizei ausgegeben und die junge Frau so in das Auto gelockt. Dann fuhr er mit der 18-Jährigen an eine uneinsehbare Stelle und verging sich an ihr.

Später warf er sein Opfer einfach aus dem Wagen. Lediglich eine Stunde nach diesem Vorfall versuchte der 30-Jährige mit demselben Trick wieder vor dem Linzer Bahnhof, eine 14-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land in seine Gewalt zu bringen. Die Jugendliche glaubte dem Mann jedoch nicht, ging weiter und alarmierte schließlich die Polizei.

Genaue Beschreibung

Die genauen Beschreibungen der beiden jungen Frauen führten schließlich zu dem Linzer. Er wurde vor einem Lokal in der Innenstadt verhaftet. Im Anschluss an seine Befragung wurde der Verdächtige in die Justizanstalt eingeliefert.