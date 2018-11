U21 will am Dienstag Geschichte schreiben

„Es ist erst Halbzeit und da führen wir 1:0“ — U21-Teamchef Werner Gregoritsch warnt vor dem entscheidenden EM-Play-off-Rückspiel am Dienstag (19/live ORF Sport +) in St. Pölten gegen Griechenland vor zu viel Übermut. Auch wenn der 60-jährige Trainerfuchs tiefstapelt, die Chance, erstmals bei einer U21-EURO (16. bis 30. Juni 2019 in Italien und San Marino) dabei zu sein, ist für die ÖFB-Elf nach dem Auswärtssieg groß wie nie. Mit dem zuletzt gesperrten Ajax-Legionär Maximilian Wöber und dem vom A-Team abgestellten Leipzig-Allrounder Konrad Laimer hat er zudem zwei zusätzliche Asse im Ärmel.

Achtung vor Canadis Topstürmer

Die hat aber auch Griechenland: Während Abwehrchef Triantafyllos Pasalidis nach einer Sperre wieder zurückkehrt soll es vorne ausgerechnet ein Schützling von Ex-Rapid-Trainer Damir Canadi richten. Goalgetter Efthymios Koulouris von Tabellenführer Atromitos Athen ist mit acht Treffern in neun Spielen aktuell der beste Torjäger der griechischen Super League. Letzte Woche absolvierte der 22-Jährige gegen Finnland seinen fünften Einsatz im A-Team.

Dennoch ist Gregoritsch vom Erfolg seiner Mannschaft überzeugt: „Meine Spieler sind so reif geworden in den zwei Jahren. Sie haben die nötige Mentalität, den Willen und auch das Talent, um etwas zu erreichen, was vorher noch nie gelungen ist.“

t.h.