Über einen besonderen Buben

Von Renate Wagner

Wenn aus jemandem ein André Heller geworden ist, muss er schon ein besonderes Kind gewesen sein. Daran lässt er uns in seiner 140 Seiten starken, semi-autobiografischen Erzählung „Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein“ teilnehmen, für deren Filmfassung Regisseur Rupert Henning immerhin zweieinviertel Stunden braucht. Dass sie so glaubhaft ausfallen — bei aller Exzentrik, die hier übersprudelt —, dankt man dem jugendlichen Hauptdarsteller Valentin Hagg. Der Newcomer spielt den 12-jährigen Paul Silberstein so nachdenklich und hinterfotzig, versponnen und dann doch energisch im Durchsetzen seiner Absichten, dass man sich schon vorstellen kann, dass aus ihm einmal was Besonderes wird.

Im Rückblick auf die Kindheit ist da einiges aufzuarbeiten, vor allem ein alles andere als idealer Vater. Man lernt ihn kennen, als er auf dem Traunsee rudert. Söhnchen Paul fällt aus dem Boot und kann nicht schwimmen. Der Vater macht nicht nur keine Anstalten, ihn zu retten, er schlägt auch noch mit dem Ruder auf ihn ein … Dass die Erinnerung an einen solchen Mann, der eine Kindheit verdüstert und terrorisiert, zur Teufelsaustreibung werden muss, macht der Film völlig klar: Karl Markovics spielt sagenhaft übertrieben den Roman Silberstein als verbissenes Monster, von dessen Vorgeschichte man nichts erfährt. Nicht, wie er zu seinem Reichtum kam, warum er sein Judentum unterdrückte, weshalb er seine Familie (da sind noch die elegische Gattin und der ältere Sohn) so miserabel behandelt … Nur dass er ein lebendiges Schreckgespenst ist.

Allerdings liegt in der Überzeichnung auch grimmiger Humor, ebenso in der nächsten „Abrechnung“, die mit den Jesuiten eines Internatsgymnasiums erfolgt (obwohl der „echte“ André Heller, soweit man weiß, dies nie erleiden musste). An den geistlichen Herren bleibt kein gutes Haar — aber Klein-Paul sorgt auch dafür, dass sie gar keine Freude an seinen Fragen und seiner Aufsässigkeit haben. Der Tod des Vaters bedeutet dann doppelte Befreiung — die Mutter holt ihn auch aus dem Internat.

So schräg wie sein Held und sein Erfinder

Der Rest des Films besteht aus einer verqueren Liebesgeschichte zu einem todkranken Mädchen und darin, dass der Junge schon all die fantastischen Hirngespinste auslebt, die der später erwachsene André Heller zu Shows, zu Zirkus-Galas, zu theatralen Unternehmungen, zu architektonischen Projekten gemacht hat: Klein-Paul rast geradezu durch das Finale eines Films, der so schräg ausgefallen ist wie sein Protagonist (und der Erfinder, der dahinter steckt). Kurz: für André-Heller-Fans.