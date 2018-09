Über gehackte Internet-Konten Handys bestellt und in OÖ abgeholt

Handlanger in Traun geschnappt — Telefone an Elfenbeinküste geschickt oder zum Hintermann nach Frankreich gefahren

TRAUN — Als Handlanger eines Internetbetrügers hat ein Asylbewerber aus dem Bezirk Linz-Land hochwertige Handys bei mehreren Elektrogeschäften in Österreich einkassiert. Aufgeflogen sind die Machenschaften Mittwochnachmittag, als der 32-Jährige ein Mobiltelefon, das über ein gehacktes Konto eines Online-Bezahldienstes bei einem Händler in Traun bestellt worden war, abholen wollte, so die Polizei.

Der Geschäftsführer aus Traun war von dem betroffenen Online-Bezahldienst informiert worden, dass offenbar ein unbekannter Täter Kunden-Konten gehackt und in deren Auftrag Handys geordert habe. Einer der Aufträge ging an das Geschäft in Oberösterreich. Eine „autorisierte“ Person werde das Gerät im Laden abholen, hieß es darin. Doch dazu kam es nicht, vielmehr wurde die Polizei eingeschaltet, die den Boten schnappte.

Laut den Ermittlungen soll sich ein sogenannter „Momo“ vom 1. bis 19. September von Frankreich aus zu mindestens sechs Konten im Internet Zugriff verschafft haben. Die Bestellungen ließ er jedes Mal von jenem in Traun geschnappten Mann abholen. Dieser wies sich in den Geschäften teilweise mit falschen Asylkarten bzw. Reisepässen sowie gefälschten Bankomatkarten aus. Die Beute verschickte er entweder an die Elfenbeinküste oder er fuhr mit dem Auto nach Frankreich, um die Handys dem Hintermann zu übergeben. Drei Geräte verkaufte er laut Polizei selber. Die dafür kassierten 3105 Euro überwies der 32-Jährige auf ein Konto nach Togo. In seiner Wohnung wurden noch zwei weitere ergaunerte Mobiltelefone gefunden.