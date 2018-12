Über PC-Zugang Tausende € erbeutet

ROHRBACH — Kaum ein Tag vergeht derzeit in OÖ an dem nicht ein Betrugsfall bekannt wird. Nun haben Täter mit einer etwas anderen Masche zugeschlagen. Sie riefen am vergangenen Freitag eine 49-jährige Mühlviertlerin an, gaben sich als Mitarbeiter eines Softwarekonzerns aus. Sie erklärten der Frau, dass ihr Computer gehackt worden sei und boten Hilfe an.

Nachdem die Täter das Opfer zur Installation eines sogenannten Fernwartungsprogrammes überredet hatten, übernahmen sie die Kontrolle über den PC. In dem Telefonat lockten sie dem Opfer die Zugangsdaten ihres Onlinebanking Programmes und folglich über 60 „TAN“- Nummern heraus, mit denen sie gleichzeitig ebenso viele Überweisungen von ihrem Konto tätigten. Das Telefongespräch wurde vorwiegend in englischer Sprache geführt, wobei zur besseren Verständigung ein Übersetzungsprogramm verwendet wurde. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro – die Polizei bittet sei solchen Anrufen um besondere Vorsicht.

Liebesbetrüger auf den Leim gegangen

Erst am Samstag hat die Polizei wieder vor so genannten Liebesbetrügern gewarnt, die Frauen über Partnerbörsen im Internet kennenlernen und ihnen mit abenteuerlichen Geschichten Geld aus der Tasche ziehen. Nun wurde eine Kremstalerin (46) Opfer eines solchen „Love-Scammers“. Sie hatte dem angeblichen US-Soldaten bereits 5850 Euro überwiesen, ehe sie misstrauisch wurde.