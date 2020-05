Überfall auf Geldtransporter in Oberösterreich

Ein mit einer weißen Maske und vermutlich mit Pistole bewaffneter Mann hat am Mittwoch kurz nach 8.00 Uhr einen Geldtransporter vor einer Bank in Alkoven (Bezirk Eferding) überfallen. Der unbekannte Täter bedrohte den Fahrer mit einer Faustfeuerwaffe, als dieser Geld an die Bank liefern wollte.

Nach der Tat flüchtete der Täter vorerst zu Fuß und dann mit einem Pkw. Laut Polizei wurde niemand verletzt.

Nähere Details waren vorerst nicht bekannt. Eine Alarmfahndung wurde eingeleitet, die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt OÖ übernommen, informierte die Polizei.