Überfall in Wels gescheitert

Ein Überfall auf einen Geldtransporter der Post ist am Montagfrüh in Wels gescheitert. Von dem Trio waren zwei Männer am Mittag noch auf der Flucht, einer von ihnen wird in einem Maisfeld bei Lambach vermutet, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Opfer, ein Mann und eine Frau, wurden noch zum Tathergang befragt.

Zum Teil maskiert und mit Pistolen bewaffnet haben sich laut Polizei die drei Männer vor den auf einem Parkplatz eines Gewerbeparks in Wels abgestellten Transporter platziert und forderten von den beiden Post-Mitarbeitern das Geld. Dabei soll einer der Täter der Frau die Waffe an den Kopf geschlagen und leicht verletzt haben.

Aus noch ungeklärter Ursache kam das Trio jedoch nicht an das Geld im gesicherten Laderaum und suchte das Weite. Kurze Zeit drauf wechselten die Männer das Fluchtauto, den ersten Pkw steckten sie in Brand. Als sie mit dem zweiten Wagen einen Unfall bauten, wurde einer der Täter geschnappt, ein anderer rannte in ein Maisfeld, das von Polizisten umstellt wurde. Wo sich der dritte befindet, war vorerst noch unklar, so der Polizeisprecher. Die Alarmfahndung war am Laufen.