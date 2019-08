Überflutungen nach Starkregen

Viele Feuerwehreinsätze am Donnerstagabend in den Bezirken Linz-Land, Freistadt und Perg

LINZ — Überflutete Keller, vermurte Straßen und überschwemmte Unterführungen bescherten den Feuerwehren am Donnerstagabend Schwerarbeit. Besonders betroffen waren die Bezirke Linz-Land, Freistadt und Perg. Insgesamt rückten die Helfer zu mehr als 30 Einsätzen aus.

Ab 21 Uhr zog ein heftiges Gewitter über den Zentralraum und brachte starken Regen, so wurden etwa in Enns 40 Liter pro Quadratmeter gemessen. Die Böden und Kanäle konnten das viele Wasser nicht überall zur Gänze aufnehmen. Dadurch kam es zu lokalen Überflutungen, etwa in Ansfelden und Traun. Da etliche Felder den starken Regen in der kurzen Zeit nicht aufnehmen konnten, floss Erdreich auf Straßen und blockierte damit die Fahrbahnen.

Schneepflüge kamen zum Einsatz. Starkregen sorgte auch in Wiener Neustadt für 50 Feuerwehreinsätze. Die Helfer mussten u. a. zwei Tiefgaragen und etwa 100 Kellerabteile auspumpen. Und in Klagenfurt setzte ein Blitz das Dach eines Einfamilienhaus in Brand. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen, ein 54-Jähriger wurde leicht verletzt.