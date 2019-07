Übergangsminister mit SPÖ-Nähe?

Nach Sozialministerin Brigitte Zarfl — im Zusammenhang mit den Kosten der Sozialversicherungsreform — muss sich jetzt auch Verteidigungsminister Thomas Starlinger Nähe zur SPÖ nachsagen lassen. Manfred Haidinger, blauer Bundesheergewerkschafter und FPÖ-Sicherheitssprecher im burgenländischen Landtag, kritisiert einerseits, dass Starlinger Änderungen in der Geschäftseinteilung des Verteidigungsministeriums vornehme, obwohl Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein die Order „Verwalten und nicht gestalten“ausgegeben habe.

Andererseits reibt sich Haidinger daran, dass der Verteidigungminister die Militärkommandanten für Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg ausgeschrieben habe — „höchst politische Funktionen, die auch in ein paar Monaten hätten besetzt werden können“, so der Gewerkschafter, der konstatiert: Der Verteidigungsminister habe während seiner kurzen Amtszeit bereits einige Maßnahmen gesetzt, die mit dem Regierungsauftrag der Bundeskanzlerin nicht konform gehen.

„Normales Prozedere“

Ministersprecher Michael Bauer bezeichnete auf APA-Anfrage die Ausschreibungen als „normales Prozedere“. Außerdem handle es sich bei einer Ausschreibung noch lange nicht um eine Besetzung. Vielmehr wäre es „fahrlässig gewesen“, im Falle bevorstehender Pensionierungen nicht auszuschreiben, und in die Ausschreibungen seien die jeweiligen Landeshauptleute eingebunden. Das sei ein „übliches Verfahren“.

Vor Starlinger war schon Sozialministerin Zarfl ins Visier von ÖVP und FPÖ geraten. Die blaue Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch sagte unter Verweis auf die SPÖ-Mitgliedschaft Zarfls, im Sozialministerium sei „das Experiment einer unabhängigen Expertenregierung gänzlich gescheitert“.

Ebenso wie Belakowitsch hatte ÖVP-Klubchef August Wöginger heftig kritisiert, dass in einer Anfragebeantwortung zur Sozialversicherungsreform nur die Fusionskosten, nicht aber die Einsparungen angeführt worden seien.

„Parteipolitik der Sonderklasse“ sei das, so Wöginger. Wörtlich meinte er in einer Aussendung: „Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, werden nun die Antworten der parlamentarischen Anfragen so hingebogen, um die erfolgreiche Reformarbeit der türkis-blauen Bundesregierung madig zu machen“.

Und Belakowitsch meinte: Man habe den Eindruck, „dass hier rote Genossen im Ministerkabinett nach den Vorgaben des SPÖ-Parlamentsklubs Anfragebeantwortungen schnitzen“.