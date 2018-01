Übergewicht fördert Arthrose

Dass Übergewicht bzw. Adipositas (Fettleibigkeit) diverse Gesundheitsrisiken – wie etwa Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Bluthochdruck – mit sich bringt, ist vielen bewusst. Leiden Menschen an Über- gewicht, kommt jedoch ein weiterer gesundheitsgefährdender Aspekt hinzu, den es keinesfalls zu unterschätzen gilt: Die übermäßige Beanspruchung der Gelenke und daraus folgt – ein höherer Gelenkverschleiß sowie -arthrose.

„Bei der Gelenksarthrose handelt es sich um eine fortschreitende Degeneration der Gelenksknorpelflächen. Der Grund: Die Elastizität des Gewebes und des Knorpels nimmt mit dem Alter ab. Kommt es zu einer Über- belastung der Gelenke nimmt die Schädigung des Knorpels, also die Arthrose zu“, informiert Primar Vinzenz Auersperg, Leiter der Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie an den LKH Kirchdorf und Steyr.

„Der Zusammenhang zwischen Kniegelenksarthrose und Übergewicht ist erwiesen. Bei jedem Schritt fällt daher jedes Kilo ins Gewicht. Im Schnitt geht man 5000 Schritte pro Tag. Multipliziert man das übermäßige Gewicht mit der Anzahl an Schritten, so ist die auf die Kniegelenke einwirkende kinetische Energie, die eingespart werden könnte, schnell einmal bei einigen Tonnen pro Tag.“

Frühzeitige Hilfe bei schmerzenden Gelenken

Am LKH Kirchdorf rät man Personen, die unter schmerzenden Gelenken leiden, möglichst frühzeitig orthopädische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Behandlungsmöglichkeiten gibt es viele – je nach Alter, Bedürfnissen und eventuellen Begleiterkrankungen sind konservative Maßnahmen, gelenkerhaltende Operationen oder Endoprothesen denkbar, sofern möglich minimal-invasiv.

„Übergewichtige leiden häufig an Krank- heiten, die erhebliche Komplikationen am Bewegungsapparat bewirken können. Wir sehen beispielsweise eine höhere Infektionsrate bei schlecht eingestelltem Diabetes und immer wieder Wundheilungsstörungen bei adipösen Patienten. Dabei wäre, bei fortgeschrittener Abnützung, die Implantation eines neuen Knie- oder Hüftgelenkes häufig die beste Lösung“, berichtet Auersperg.

Effektive Vorbeugung: Gesund ernähren

Um der Arthrose effektiv den Kampf anzusagen ist vor allem ausgewogene Ernährung ganz wichtig. Positiv sind viel Gemüse, Salat, Hülsenfrüchte, Getreideprodukte, Fisch und hochwertige Öle (Walnuss-, Lein-, Soja-, oder Rapsöl). Stark industriell verarbeitete Nahrungsmittel sollten vermieden werden. „Auch tierische Lebensmittel wie beispielswiese Fleisch, Wurst, Innereien, Butter, Sahne, Schmalz usw. sind nicht empfehlenswert. Diese führen nicht nur zu Übergewicht, sondern enthalten in ihren Abbaustoffen auch Arachidonsäurederivate – diese wirken in Gelenken oft als entzündungsfördernde Botenstoffe“, sagt Auersperg. Selbstverständlich sind andere Krankheiten der Betroffenen bei der Diät unbedingt zu berücksichtigen. Diesbezüglich ist der Rat von Diätologen, dem Hausarzt oder Internisten wichtig.