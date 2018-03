Überlegener Verfolgungssieg von Martin Fourcade in Tjumen

Der Franzose Martin Fourcade hat am Samstag beim Weltcup-Finale der Biathleten in Tjumen/RUS einen überlegenen Sieg in der Verfolgung gefeiert. Mit dem Bonus aus seinem Sprintsieg von 33,2 Sek. in das 12,5-km-Rennen gegangen, gewann der nun neunfache Saisonsieger 47,9 Sek. vor Johannes Thignes Bö (NOR) und 1:08,4 Min. vor Lukas Hofer (ITA). Simon Eder wurde als bester Österreicher Achter (2:11,4).

Am Samstag stand noch die 10-km-Verfolgung der Damen auf dem Programm. Die Saison wird am Sonntag mit den Massenstartrennen (15 km Herren, 14.00/live ORF eins; 12,5 km Damen, 16.00 Uhr/live ORF Sport +) beendet.