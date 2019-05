Übermäßiger Haarausfall

Ausgefallene Haare in der Bürste oder im Abfluss – jeder kennt diesen natürlichen Vorgang. Was jedoch über das normale Maß hinausgeht, kann auf einen übermäßigen Haarausfall (Alopezie) hindeuten, der nicht nur zu kahlen Stellen führt, sondern oft zur Glatze oder Haarlosigkeit am gesamten Körper.