Übermut tut gar nicht gut, dafür ist Köpfchen gefragt

Im Ski-Cross-Bewerb in Bokwang stehen lauter Favoriten am Start

Bloß nicht das allerletzte Hemd riskieren — mit diesem, für Olympia ungewöhnlichen Motto nehmen Österreichs Ski Crosser den Bewerb am Mittwoch (Vorläufe ab 3.30, Finale ab 5.15) in Angriff. Der anspruchsvolle Kurs mit weiten Sprüngen in Bokwang erfordert vor allem eines: Köpfchen. „Clever müssen wir sein, cleverer als die anderen“, sagte mit Thomas Zangerl (34) der Routinier im vierköpfigen Team der Österreicher. „Für junge Wilde, die alles zerreißen möchten und übermotiviert fahren, kann der Kurs schon ein Problem werden“, meinte der Tiroler.

Ein Sprung auf dem mächtigen Kurs wurde bereits um einen halben Meter abgegraben, weitere Adaptierungen sollen folgen. Auf dieser Strecke hatte sich ja ÖSV-Snowboarder Markus Schairer den fünften Halswirbel gebrochen. „Die Sprünge gehen noch zu weit“, warnte der Steirer Robert Winkler.

Acht Rennen, sieben Sieger

Die Österreicher, deren Aufgebot mit Christoph Wahrstötter und Adam Kappacher komplettiert wird, rechnen sich Medaillenchancen aus. Auch, weil niemand und doch irgendwie alle zu den Favoriten gehören. 14 verschiedene Crosser standen heuer im Weltcup am Podest, in acht Rennen gab es sieben unterschiedliche Sieger. „Es hat sich noch kein richtiger Dominator herauskristallisiert. Es kann einiges passieren, auch wir vier haben die Chance, vorne reinzufahren“, sagte Wahrstötter. „Man fährt zu Olympia und möchte eine Medaille gewinnen“, betonte Kappacher.