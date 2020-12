Übernahme bei Linzer IT-Unternehmen geplant

In der Linzer IT-Branche steht offenbar eine größere Übernahme bevor. Die Kontron Technologies mit Sitz in der Neuen Werft plant die Komplettübernahme der HC Solutions. Damit will die Tochter der in Frankfurt börsennotierten und ebenfalls aus Linz stammenden S&T ihr Serviceportfolio im Bereich der Softwareentwicklung erweitern und vertiefen.

Das geht aus einer Veröffentlichung auf der Seite der Bundeswettbewerbsbehörde hervor, bei der der geplante Zusammenschluss angemeldet worden war. Die 1991 von Rudolf Huber gegründete HC Solutions beschäftigte im Vorjahr laut eigenen Angaben rund 130 Personen und steht bislang noch überwiegend im Eigentum des Gründers.

Von beiden Unternehmen war gestern keine Stellungnahme zu den Übernahmeplänen zu erhalten. cs