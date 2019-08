Überschätzung oftmals Ursache für Unfälle am Klettersteig

LINZ/WIEN — Derzeit vergeht kaum ein Tag ohne in Not geratene Kletterer. Erst am Wochenende stürzte eine Oberösterreicherin am Loser in den Tod und in Hallstatt mussten zwei Sportler aus Niederösterreich per Tau aus der steilen Wand gerettet werden.

Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) verunfallten im Zeitraum 1. November 2017 bis 31. Oktober vergangenen Jahres 180 Personen auf den heimischen Klettersteigen. Davon verunglückten sechs tödlich, 59 Menschen erlitten Verletzungen und 115 konnten unversehrt geborgen werden.

Das KFV hat nun das Verhalten der Sportler analysiert: So gaben 22 Prozent in einer Befragung an, schon einmal einen Klettersteig ohne Sicherung gegangen zu sein und 18 Prozent sind beim Überholen am Klettersteig nicht durchgehend gesichert. Jeder zehnte Befragte erklärte, selten oder fast nie einen Partnercheck hinsichtlich des Gurtverschlusses sowie der Verbindung Klettersteigset mit Klettergurt durchzuführen. Auch das Drahtseil und die Verankerungen am Klettersteig werden nur von 61 Prozent häufig oder fast immer überprüft. „Viele Unfälle hätten durch eine gute Ausbildung, die richtige Selbsteinschätzung und eine sorgfältige Tourenplanung vermieden werden können. Die beste Ausrüstung ist nutzlos, wenn man damit nicht sachgemäß umgehen kann“, erklärt Ilona Schöppl, Leiterin des Bereichs Haushalts-, Freizeit- und Sportsicherheit im KFV.

Gefahr durch Fitness- und Wissensmangel

Jeder fünfte Befragte gab an, bereits einmal körperliche Probleme am Klettersteig gehabt zu haben. Ein Viertel übt keine weiteren Sportarten regelmäßig aus, und nur 51 Prozent trainieren zusätzlich in Kletterhallen. Darüber hinaus gibt jeder zehnte Befragte an, die Sicherungstechnik von niemandem erklärt bekommen zu haben und 66 Prozent haben keinerlei Kurs oder Ausbildung zum Klettern absolviert.