Übersterblichkeit in EU weiter höher als vor Corona

Noch immer liegt die Zahl der Todesfälle in der Europäischen Union über dem Durchschnittsniveau der Jahre zuvor – aber nur noch knapp. Im Juli dieses Jahres starben gut vier Prozent mehr Menschen als im Vergleichszeitraum der Jahre vor der Corona-Pandemie, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten des Statistikamts Eurostat mit Sitz in Luxemburg hervorgeht. Wie viele Menschen tatsächlich an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sind, zeigt die Auswertung nicht.

In Österreich entwickelten sich die Zahlen der Auswertung zufolge ähnlich wie in der EU, lagen aber zuletzt über dem Länderschnitt. Demnach wurden hierzulande im Juni 2021 21,2 Prozent erreicht, während es im EU-Schnitt 5,9 Prozent waren. Im Juli näherte sich der Wert mit 5,7 Prozent in Österreich wieder an den EU-Schnitt mit 4,4 Prozent an. Der Höhepunkt mit 47,8 Prozent über den Vergleichswerten wurde in Österreich den Angaben zufolge im November 2020 erreicht.

EU-weit sinkt derzeit laut Eurostat die Übersterblichkeit. Der höchste Wert seit Pandemiebeginn wurde auch in der EU im November 2020 mit 40 Prozent verzeichnet. Er sank dann bis Februar auf knapp sechs Prozent, bevor es im Frühjahr wieder zu einem Anstieg kam. Der höchste Wert in dieses Jahres wurde im April mit gut 20 Prozent erreicht. Seitdem sinken die Zahlen in der EU bemerkbar, wie aus den Ergebnissen der Statistiker hervorgeht.