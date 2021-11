Übungsauto der Feuerwehr in Oberösterreich angezündet

Ein Auto, das in Leonding (Bezirk Linz-Land) von der ortsansässigen Feuerwehr für eine Übung auf einer Grünfläche abgestellt worden war, ist in der Nacht auf Sonntag von einem Unbekannten in Brand gesteckt worden.

Ein zweiter Pkw daneben blieb verschont. Die Polizei fahndete nach dem noch unbekannten Brandstifter, wie sie in einer Presseaussendung mitteilte.

Zu einer Umweltgefährdung kam es nicht, da alle Flüssigkeiten bereits zuvor von der Feuerwehr abgelassen worden waren. Die Polizei bat um sachdienliche Hinweise.