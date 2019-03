Uhren umgestellt – Die Sommerzeit hat begonnen

In der Nacht auf Sonntag hat die mitteleuropäische Sommerzeit begonnen. Um 02.00 Uhr wurden die Uhren eine Stunde vor gestellt. Nach 2021 ist dann wahrscheinlich Schluss mit der Zeitumstellung. Das Europaparlament sprach sich diese Woche für eine Abschaffung in drei Jahren aus. Die Mitgliedstaaten sollen bis dahin entscheiden, ob ihre Bevölkerung bei Sommer- oder Normalzeit leben will.

EU-Länder, die beschließen, ihre Sommerzeit dauerhaft beizubehalten, sollen die Uhren im März 2021 zum letzten Mal umstellen. Staaten, die die Normalzeit bevorzugen, können die Uhren im Oktober 2021 letztmalig zurückdrehen. Einen Fleckerlteppich verschiedener Zeitzonen will die EU aber vermeiden. Die österreichische Bundesregierung sprach sich für eine permanente Sommerzeit aus.