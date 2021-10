Uiguren & Christen

Kommentar zur Verfolgung von Uiguren und Christen.

China steht am Pranger. Vorige Woche haben sich im UNO-Menschenrechtsausschuss 43 Staaten zusammengefunden, um gegen die Unterdrückung der muslimischen Uiguren zu protestieren.

Neben Österreich waren natürlich viele muslimische Länder wie die Türkei dabei. Die Gruppe wäre sicher noch größer, hätte sich nicht so manches von guten (Wirtschafts)-Beziehungen mit dem Reich der Mitte abhängige Land dem gar nicht sanften Druck Rotchinas gebeugt.

Auch Österreich kann eigentlich keinen Ärger mit der aufstrebenden Weltmacht mit ihrem gigantischen ökonomischen Potenzial brauchen. In diesem Fall hält sich die diplomatische Irritation wohl in Grenzen, bot Österreich Peking doch nicht allein, sondern im Verbund mit Deutschland, Frankreich und den USA die Stirn.

Wie auch immer: Westliche Staaten werfen sich für bedrängte Muslime auf die Schienen — unter Inkaufnahme einer möglichen Verschlechterung der ohnehin von vielen Differenzen strapazierten Beziehungen zu China.

Das wird zwar kaum etwas ändern am Hass und Terror fördernden Islamisten-Narrativ vom Verrat des Westens an den Muslimen. Es wäre aber schon ein Fortschritt, könnte das abendländische Engagement für die Uiguren muslimische Regierungen motivieren, im Gegenzug die Christenverfolgung in islamischen Ländern zu brandmarken. Natürlich wird es dazu nicht kommen.