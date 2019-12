Ukraine-Gipfel: Ringen um ersehnten Frieden

Montagnachmittag trafen einander Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, der russische Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Pariser Élyséepalast.

Ziel des Vierergipfels war die Entschärfung des seit 2014 andauernden Konflikts um die von Russland besetzte Ostukraine. Dabei kam es zu einer Premiere: Die Zusammenkunft brachte das erste persönliche Aufeinandertreffen von Putin und dem neu gewählten Selenskyj. Am Programm stand auch eine bilaterale Begegnung der beiden am Abend. Ein Ergebnis stand bei Redaktionsschluss allerdings noch aus.

Die Vorzeichen vor dem Gipfel waren allerdings alles andere als gut: In der ukrainischen Hauptstadt gab es heftige Proteste gegen allfällige Zugeständnisse an Russland, die Selenskyj innenpolitisch weiter unter Druck setzten. Bereits am Sonntag hatte es landesweit Proteste gegeben.

Seit 2014 stehen Teile der ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk an der Grenze zu Russland unter Kontrolle von Separatisten, die von Moskau unterstützt werden. Bei Kämpfen mit Regierungseinheiten sind nach UN-Schätzungen rund 13.000 Menschen getötet worden. Ein Friedensplan liegt seit rund vier Jahren auf Eis. Die Streitparteien bekämpfen einander nicht nur mit Waffen: So haben rund 160.000 Menschen aus den von den Separatisten kontrollierten Teilen der Ostukraine seit April die russische Staatsbürgerschaft beantragt. 125.000 Ukrainer haben bereits russische Pässe bekommen. Umgekehrt bietet die Ukraine politische verfolgten Russen die Staatsbürgerschaft an.

Vor dem Gipfel hatte sich der Präsident des Wirtschaftskammer-Dachverbandes Eurochambres, Christoph Leitl, für einen Abbau der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Diese hätten bisher „keinerlei Nutzen“ gehabt, sagte Leitl der deutschen Zeitung „Welt“.

Schallenberg hofft auf „Momentum“

Zum ersten Mal seit langem gebe es ein „gewisses Momentum“ im Ukraine-Konflikt, sagte Außenminister Alexander Schallenberg am Montag vor dem EU-Außenministerrat in Brüssel. „Der Präsident Selenskyj hat Mut bewiesen, indem er unilateral Schritte gesetzt hat“, so seine Einschätzung. Schallenberg hofft vor dem Ukraine-Gipfel in Paris, dass es jetzt zu einer “entsprechenden Reaktion” auch von russischer Seite kommt. Über eine Aufhebung der EU-Sanktionen gegen Russland sei es „zu früh zu spekulieren“.