Um 0.07 Uhr kam unser Neujahrsbaby zur Welt

LINZ — Das oberösterreichische Neujahrsbaby des Jahres 2018 heißt Emili Rio Mayr und kam um exakt 0.07 im Linzer Universitätsklinikum zur Welt. Damit schaffte es die junge Dame auch in der Österreich-Wertung aufs Stockerl. Mit minimalem Rückstand auf zwei Babys aus der Steiermark sicherte sie sich den dritten Platz.

Als eine der ersten Gratulantinnen bei der glücklichen Mutter und ihrem Neugeborenen stellte sich Landesrätin Christine Haberlander ein. Sie gratulierte den Eltern Kaori Mayr und Robert Mayr aus Neuhofen an der Krems und überreichte ein Ehrengeschenk des Landes Oberösterreich, verbunden mit den besten Glückwünschen. „Ich wünsche der kleinen Emili Rio einen guten Start ins Leben und heiße sie ganz herzlich in Oberösterreich willkommen“, so Haberlander. Für die Statistiker: Emili Rio wiegt 3340 Gramm und misst 52 cm, wie das Spital Montag früh mitteilte.

Den Titel des österreichischen Neujahrsbabys holte sich Leoben: Um 0.01 Uhr erblickte dort Julia Marie per Spontangeburt das Licht der Welt. Sie ist das zweite Kind seiner Eltern, die in der Steiermark leben. Julia überholte damit haarscharf ihren Landsmann Florian, der um 0.02 Uhr in Deutschlandsberg zur Welt kam.