Umgehung der Verordnungen für Platter „absolut inakzeptabel“

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat am Samstag die Umgehung der Covid-Verordnungen als „absolut inakzeptabel“ bezeichnet. Die am Freitag in St. Anton am Arlberg und im Stanzertal durchgeführte Razzia mit 96 Anzeigen habe deutlich gemacht, „wie wichtig ein hartes Vorgehen ist“, so Platter am Samstag. Auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprachen sich für eine Bestrafung bzw. eine „Aktion Scharf“ aus.

In St. Anton und im Stanzertal wurden Zweitwohnsitze kontrolliert, überprüft wurden dabei meldegesetzliche Auflagen und die Widmungskonformität der Zweitwohnsitze. Auch möglichen Übertretungen der Covid-19-Einreiseverordnung wurde nachgegangen. Die Kontrolle von 44 Unterkünften bzw. 133 Personen hatte 96 Anzeigen zur Folge, zudem wurden 29 Sicherheitsleistungen eingehoben.

„Es gibt klare Regeln, die für alle gelten und auch einzuhalten sind. Bei Covid-Verstößen gibt es null Toleranz“, stellte Platter fest. Der Kontrolldruck seitens der Behörde und Exekutive werde weiterhin aufrechterhalten.

Unterstützung in seiner Haltung erhielt der Landeshauptmann sowohl von Anschober als auch von Nehammer. Nur durch die Einhaltung der Schutzmaßnahmen sei es zu schaffen, die Infektionszahlen weiter zu senken, sagte Anschober. „Auflagen und Vorgaben sind einzuhalten. Wer sie umgeht und trickst, schadet der ganzen Gesellschaft“, so der Gesundheitsminister. Es brauche daher eine „Aktion Scharf“ und intensive Kontrollen, denn Tricksereien dürften sich nicht lohnen.

„Wer sich nicht an die Covid-19-Maßnahmen hält und sich damit ungerechtfertigt im Land aufhält, muss auch bestraft werden“, unterstrich Nehammer. Man werde weiterhin „ein Auge darauf haben, dass die Bestimmungen zur Bekämpfung der Pandemie eingehalten werden“, so der Innenminister.