Umsatz- und Absatzrekord bei Doppler

Die Doppler Gruppe mit Sitz in Wels konnte im Jahr 2021 einen Umsatz- und Absatzrekord einfahren. Der Umsatz steig im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent auf 1 Mrd. Euro. Auch der Absatz kletterte um 10 Prozent in die Höhe.

Doch auch immer mehr E-Autos kamen zum Aufladen. „Besonders stolz sind wir, dass wir dank unserer neu implementierten Turmstromstationen 2021 unseren Stromverkauf mit über 300.000 kWh mehr als verdoppeln konnten. Damit erzielten wir einen neuen Allzeitrekord“ berichtet Bernd Zierhut, Geschäftsführer des nach eigenen Angaben größten unabhängigen privaten Tankstellenbetreibers Österreichs.

2022 will man die Turmöl- und Turmstromstationen weiter ausbauen. Mittelfristiges Ziel sei die Marktführerschaft im Tankstellen- ebenso wie im Flüssiggasgeschäft sowie im Bereich Strom und Mobilität, so Zierhut. Im Bereich der Spar-Express Märkte will man die erfolgreiche Kooperation mit dem Essenslieferdienst mjam fortsetzen und auch eine Zusammenarbeit mit Lieferando soll 2022 folgen.