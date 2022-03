„Umso lauter Opposition kritisiert, umso richtiger handelt Regierung“

„Teuerungstag“ im Nationalrat: Während Regierungsvertreter in der Plenarsitzung am Mittwoch die bisherigen Maßnahmen gegen die steigenden Kosten für Energie, Lebensmittel und Wohnen verteidigten, ließ die Opposition kein gutes Haar daran.

„Das ist viel Propaganda und wenig Entlastung“, sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner — ihre Partei hatte zum Thema Teuerung eine „Aktuelle Stunde“ ansetzen lassen — über die zuletzt bekannt gegeben Maßnahmen. Der Widerspruch von Bundeskanzler Karl Nehammer basierte auf Zahlen: In Summe gebe es Entlastungen im Ausmaß von 3,7 Milliarden Euro, man entlaste Arbeitnehmer, Unternehmer und Bauern.

„Die Bundesregierung investiert gegen die Krise und hilft den Menschen“, so Nehammer, der auch unterstrich, dass die Hilfe in Österreich zehnmal höher sei als in Deutschland. Adressiert war das nicht zuletzt an Rendi-Wagner, die andere EU-Länder als Vorbilder nannte.

„In deutschen Bundestag“

Womit sie insbesondere bei ÖVP-Klubobmann August Wöginger Widerspruch weckte. „Ihre Rede hätte in den deutschen Bundestag gehört, wo ein roter Kanzler regiert, weil wir zehnmal mehr Hilfen beschlossen haben und beschließen werden“, griff Wöginger Nehammers Vergleich auf. Der Kanzler selbst sah in der rot-blau-pinken Kritik die Bestätigung für die Maßnahmen: „Umso lauter die Opposition kritisiert, umso richtiger handelt die Regierung“.

Wobei sich die Opposition an unterschiedlichen Dingen rieb. Während der SPÖ die Maßnahmen zu langsam und zu wenig treffsicher sind, kritisierte die FPÖ die teuerungsbedingten Mehreinnahmen des Finanzministers und die Neos insbesondere, dass die Kalte Progression nicht angegangen werde.

„Faktenbefreite Debatte“

Unterstützung erhielt der Bundeskanzler auch von der grünen Klubobfrau Sigrid Maurer. Sie halte parlamentarische Debatten für extrem wichtig, und jeder Abgeordnete habe das Recht zu sagen, was er wolle, „auch jeden Blödsinn“. Aber, so Maurer: „So faktenbefreit, wie diese Debatte rennt, ist schon sehr fragwürdig.“ Die Opposition sei ratlos, wie sie dieses Paket kommentieren solle, meinte sie. Wichtig sei, dass man aus der fossilen Energie herauskomme, deshalb stocke man entsprechende Förderungen auf: „Der Wind, die Sonne, der schickt keine Rechnung. Gazprom schon.“

ÖVP-Klubchef Wöginger hielt — wie auch Nehammer — der Opposition Beispiele für die treffsicheren Hilfen entgegen. Rechne man alles zusammen, würde eine Mindestpensionistin in der Höhe eine 15. Monatspension entlastet, ein Pendlerehepaar wiederum bekäme um rund 1000 Euro mehr durch erhöhtes Pendlerpauschale und Vervierfachung des Pendlereuros. „Das ist Hilfe, die ankommt“, so Wöginger. Und der ÖVP-Klubchef auch unter Verweis auf die ökosoziale Steuerreform mit einem Volumen von 18 Milliarden Euro: „Es geht um die Verantwortung, die die Regierung wahrnimmt, es geht nicht um Populismus“.