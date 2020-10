Umstritten, aber nötig

901 Neuinfektionen an einem Tag. Wieder einmal ein neuer Rekord! Der sollte zu denken geben. In ganz Europa versucht die Politik, die Menschen händeringend vom Feiern abzuhalten. Dabei zerren die monatelangen Kontaktvermeidungen ohnehin schon an den Nerven aller. Schon lange ist es wieder ernst geworden, ernster als noch im Frühling. Mit fast 40.000 Corona-Fällen liegt Österreich derzeit weit über den März/April-Zahlen und der Lockdown läutet bereits lauter an den Türen als die Halloween-Gespenster. Vor beiden ist die Angst groß. Kontrollen im Privaten sind nicht nur unpopulär und höchst umstritten, es ist auch darauf zu achten, dass die angekündigte Verordnung rechtlich hält. Mit Blicken über die Grenzen Österreichs hinaus ist jedoch zu befürchten, dass wir ohnehin noch nicht am Plafond der Maßnahmen angekommen sind.