Umstrittener Ausschluss kostete Ried Teilnahme an Meisterrunde

Die Meisterrunde war zum Greifen nah, doch in der 87. Minute platzte der Traum der SV Guntamatic Ried. Denn durch den Ausgleich von Sturm Graz zum 2:2-Endstand rutschten die Innviertler wieder aus den Top 6. Die Zukunft heißt damit Qualifikationsrunde, in der es nicht nur um den Klassenerhalt, sondern auch um die Teilnahme am Play-off zur Conference League geht.

„Bitter, dass wir unter dem Strich sind“, meinte Thomas Reifeltshammer, der Sportliche Leiter der Rieder. Seine Enttäuschung hielt sich aber in Grenzen: „Leistung und Entwicklung passen.“

Dabei sah es für die Innviertler lange Zeit gut aus. Sie setzten den Tabellenzweiten immer wieder unter Druck und gingen dementsprechend durch Nutz (47.) verdient in Führung. Dem Ausgleich von Sakaria (66.) hatten sie auch noch das 2:1 durch Mikic (78.) entgegen zu setzen. Doch dann kam das dicke Ende, sah Torhüter Sahin-Radlinger, der außerhalb des Strafraums klären wollte und Stürmer Niangbo minimal mit dem Fuß an der Schulter berührte, die rote Karte. „Sehr hart“, meinte Reifeltshammer. Doch der VAR nahm die Entscheidung von Referee Weinberger nicht zurück.

„Der Knackpunkt“, bestätigte Co-Trainer Christian Heinle. Denn in numerischer Unterlegenheit kassierten die Rieder noch den Ausgleich durch Wüthrich (87.). Danach hatte Rieds Nene sogar noch die Chance auf den Sieg, es blieb aber beim 2:2.

„Ich kann es (rot/Anm.) nicht nachvollziehen, ich darf aber einfach nicht rausgehen“, war Sahin-Radlinger sichtlich frustriert und selbstkritisch. Auch Trainer Robert Ibertsberger verstand den Ausschluss nicht. „Er war nicht der letzte Mann, das muss auf gelb umgedreht werden.“ Der Salzburger sprach von „einer großen Enttäuschung, denn wir hätten die Meisterrunde verdient“. Nun gelte es, „nach vorne zu schauen und rasch neue Ziele zu setzen, denn nachtrauern hilft nicht.“

Von Roland Korntner