Umtiti stieß „Rote Teufel“ in Abgrund

Frankreich zog mit 1:0-Erfolg über Belgien in erstes Finale seit 2006 ein — Wie so oft bei dieser WM entschied Standard das Spiel

Von Christoph Gaigg

Ein von Angst und Vorsicht geprägter Langeweiler ohne Torchancen? Wer das im ersten WM-Halbfinale befürchtet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Das war Fußball zum Hingucken, den Frankreich und Belgien den Fans über weite Strecken ins Wohnzimmer servierten, da ging phasenweise schon mal die Post ab mit den Hochgeschwindigkeitszügen rund um Kylian Mbappe, Eden Hazard und Co. Dennoch musste ausgerechnet ein ruhender Ball für die Entscheidung herhalten: Samuel Umtiti köpfelte die Franzosen nach 51 Minuten ins erste WM-Endspiel seit 2006 und versetzte Belgien die erst zweite Pleite im 26. Spiel unter Teamchef Roberto Martinez. Sie war mit Sicherheit eine der bittersten überhaupt in der Geschichte des belgischen Fußballs.

Belgien dominierte, Frankreich lauerte

Zumal der Brasilien-Bezwinger in Hälfte eins näher an der Führung dran war. Der ballsichere, quirlige Eden Hazard trat gleich zweimal in Erscheinung, erst verzog er am langen Eck (15.), dann wurde sein Schuss von Raphael Varanes massivem Schädel abgelenkt (19.). Alderweireld fand seinen Meister in Frankreich-Goalie Hugo Lloris (22.). „Les Bleus“ überließen in dieser Phase den „Roten Teufeln“ den Ball, lauerten mit ihren Tempomachern auf Ballgewinne und Umschaltmomente. Die gab es gegen Ende der ersten Halbzeit mit dem Resultat einer großen Giroud-Chance (34.), auch Rechtsverteidiger Pavard hatte die Führung am Fuß (39.).

Die gelang wie so oft bei dieser WM nach einer Standardsituation: Ecke Griezmann, Umtiti setzte sich gegen den unglücklichen Fellaini durch — 1:0 (51.). Ein Ergebnis, das dem Weltmeister von 1998 perfekt in die Karten spielte. Frankreich stand tief, weshalb Belgien weniger Geschwindigkeit aufbauen konnte und jene Torchancen, die man sich vor der Pause auch dank schnellem Vertikalspiel noch erarbeitet hatte, seltener wurden.

Auf der Gegenseite versetzte Mbappe die Anhänger in St. Petersburg einmal so richtig ins Staunen, seine Vorarbeit in Form eines herrlichen Gustostückerls mit der Ferse konnte bloß „Spielverderber“ Giroud nicht krönen. (56.). Sonst kam nicht mehr viel, obwohl der rassige Schlager durchaus finaltauglich war.

Belgien rannte gegen Top-Abwehr vergeblich an

Belgien rannte ein ums andere Mal von Neuem an, alles vergeblich, weil Frankreich defensiv hervorragend agierte, die Schlüsselspieler und deren Anspielstationen gut zustellte und in der Vorwärtsbewegung auf unnötige Ballverluste sowie auf jegliche Art von Risiko verzichtete.

Mehr als ein Fellaini-Kopfball (65.) und ein Witsel-Schuss (81.) sprangen daher für die „Roten Teufel“ nicht mehr heraus. Nach sechs Minuten Nachspielzeit war klar: Die Modefarbe in St. Petersburg heißt Blau, nicht Rot.