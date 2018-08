UN-Generalsekretär fordert Untersuchung von Jemen-Angriff

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat den von einer saudi-arabischen Militärallianz im Jemen geflogenen Luftangriff verurteilt, bei dem Dutzende Menschen getötet wurden. Guterres verlange eine sofortige und unabhängige Untersuchung, teilte ein UN-Sprecher am Donnerstagabend (Ortszeit) in New York mit. Alle Parteien müssten dafür Sorge tragen, dass Zivilisten bei Militäraktionen geschont würden.

Bei dem Luftangriff auf den Schulbus waren nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) mindestens 50 Menschen getötet worden, die meisten davon Kinder und Teenager. Die Militärallianz sprach von einem legitimen Einsatz. Mit Luftangriffen habe man Raketenstellungen der mit dem Iran verbündeten Houthi-Milizen angreifen wollen. Das Bündnis mehrerer sunnitischer Staaten versucht seit Jahren, die schiitischen Milizen zu vertreiben und der international anerkannten Regierung zurück zur Macht zu verhelfen. Die Houthis kontrollieren große Teile des Nordjemens einschließlich der Hauptstadt Sanaa. Der Bürgerkrieg hat 10.000 Menschen das Leben gekostet.