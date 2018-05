Unai Emery ist Wenger-Nachfolger bei Arsenal

Der Spanier Unai Emery ist am Mittwoch als Nachfolger von Arsene Wenger als neuer Coach des englischen Fußball-Premier-League-Clubs Arsenal präsentiert worden. Der 46-jährige Baske hatte in den vergangenen zwei Jahren den französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain trainiert und zuvor den FC Sevilla zu drei Titeln in der Europa League geführt.

Wenger (68) hatte Arsenal in den vergangenen 22 Jahren gecoacht und sich mit Ende dieser Saison mit dem Halbfinale der Europa League verabschiedet. Die „Gunners“ hatten als Sechste der Premier League die Qualifikation für die Champions League verpasst. Club-Chef Ivan Gazidis setzt auf die Qualitäten Emerys. „Er hat eine herausragende Erfolgsliste, hat talentierte Spieler in Europa entwickelt und sein aufregender, progressiver Spielstil passt perfekt zu Arsenal“, erklärte der Südafrikaner.

Emery sagte, er sei stolz, am Beginn eines neuen Kapitals bei Arsenal zu stehen. „Ich bin begeistert, mich einem der großartigsten Clubs anzuschließen“, sagte Emery. „Arsenal ist bekannt und wird auf der ganzen Welt wegen seines Spielstils geliebt, wegen seines Bekenntnis zu jungen Spielen, wegen des fantastischen Stadions und der Art, wie der Club geführt wird.“