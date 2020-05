Unbekannter legte Brand

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag am Stadtplatz in Vöcklabruck hinter einem Geschäfts- und Wohnobjekt einen Papiercontainer in Vollbrand gesetzt.

Das Feuer beschädigte eine angrenzende Hausfassade und griff zum Teil über. Eine Passantin entdeckte die Flammen kurze Zeit später und alarmierte die Feuerwehr. Die 30 Einsatzkräfte mussten die Fassade großflächig öffnen, um Glutnester in der Haus-Isolierung zu beseitigen.

In Steyr kam es Samstagabend im Fahrradkeller eines Mehrparteienhauses zu einem Brand. Durch den Rauch wurden drei Bewohner, zwei Frauen (61 und 70 Jahre alt) und ein 46-jähriger Mann, verletzt.