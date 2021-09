Und von nun an geht’s bergauf…

„Das kann uns für die Zukunft viel geben, aber wir können noch besser spielen“, meinte LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic.

„Ich habe 80 Sachen aufgeschrieben, die wir besser machen können“, erklärte Vorwärts-Steyr-Trainer Daniel Madlener. So groß die Erleichterung bei den zwei Klubs nach dem ersten Heimsieg (LASK) bzw. dem ersten Ligasieg 2021/22 überhaupt (Steyr) auch war, die Verantwortlichen wissen, dass es sich nur um einen ersten Schritt aus der Krise handelt.

Keine schwere Verletzung

Schauplatz Pasching: Der Druck nach dem samstägigen Rückfall auf den letzten Platz der Fußball-Bundesliga war immens, wie auch die Aussagen von Peter Michorl nach dem 3:1 über die Admira auf „Sky“ zeigten: „Es war eine sch… Situation vorm Spiel. Sch… erste Halbzeit … Wir fressen seit zwei Jahren Sch…“ Die Reaktion in Hälfte zwei beeindruckte auch Vujanovic. „Die Spieler haben gekämpft, gerackert, die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Darauf können wir aufbauen und wir werden weiterarbeiten.“ Denn: „Dass wir das eine oder andere verbessern müssen, ist klar.“ Im Idealfall schon am Donnerstag (18.45/ live Sky) im Conference League-Spiel in Klagenfurt gegen Tel Aviv. Entwarnung gab es bei Mamoudou Karamoko. Die Knieverletzung stellte sich „nur“ als Prellung und Verstauchung heraus — ein bis drei Wochen Pause.

Schauplatz Steyr: Auch nach dem 3:1 in Kapfenberg hängt in der 2. Liga die rote Laterne weiter an der Volksstraße. Der erste Erfolg gibt aber neue Hoffnung und Energie. „Die Spieler sehen, dass es in die richtige Richtung geht, sich der Aufwand lohnt“, meinte Madlener, der weiß: „Wir brauchen eine gewisse Serie, damit wir rauskommen.“ Dazu werde es wichtig sein, konstant die Leistung abzurufen. Die letzten Spiele zeigten jedenfalls, dass die Mannschaft den offensiveren Stil des Neo-Trainers langsam verinnerlicht und Vertrauen aufgebaut hat.

Von Tobias Hörtenhuber