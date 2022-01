Unfälle aus Unachtsamkeit

Weil ein 22-Jähriger das „Vorrang geben“-Schild an einer Kreuzung in Seewalchen (Bez. Vöcklabruck) übersehen haben dürfte, prallte er am späten Sonntagabend mit seinem Pkw gegen einen von einem 41-Jährigen gesteuerten Kastenwagen. Die Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt ins Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.

Der Hund des Älteren musste von der Tierrettung versorgt werden. Weil er nach seiner Geldtasche suchte, dürfte Montagfrüh ein 42-Jähriger in Grieskirchen die vor ihm stehenden Fahrzeuge übersehen haben.

Ein Lenker und seine Beifahrerin (beide 48) kamen nach dem Unfall ins Klinikum Wels, ein 23-Jähriger und ein 37-Jähriger suchten einen Arzt auf.