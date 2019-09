Unfall: Alkolenkerin rief Polizei

VÖCKLABRUCK — Weil sie nach einem Parkschadenunfall die Polizei anrief, ist am Freitagnachmittag eine sturzbetrunkene Autofahrerin in Vöcklabruck aus dem Verkehr gezogen worden. Die 57-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war beim Rückwärtsausparken auf der Bahnhofstraße auf den hinter ihr stehenden Pkw eines 18-Jährigen gekracht.

Da der Austausch der Daten zwischen den Lenkern nicht so recht funktionieren wollte — die Frau gab nur ihre Versicherungsnummer bekannt —, rief die 57-Jährige die Polizei an. Sie wünsche eine Unfallaufnahme und fühle sich vom Unfallgegner und dessen Freundin bedroht, gab die Frau an.

Die am Unfallort eingetroffenen Beamten konnten zwar keine Bedrohung feststellen, nach Schilderung des Unfallherganges stellten die Beamten allerdings einen starken Alkoholgeruch bei der 57-Jährigen fest und führten mit ihr einen Alkotest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,04 Promille. Der Frau wurde der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt wurde ihr zudem untersagt.