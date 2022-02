Unfall mit 1,62 Promille gebaut: Fünf Jugendliche im Krankenhaus

17-jähriger Innviertler verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto, das sich in der Folge mehrmals überschlug

Obwohl er viel zu tief ins Glas geschaut hatte, setzte sich in der Nacht auf Freitag ein 17-jähriger Innviertler an Steuer eines Wagens gesetzt und chauffierte seine vier Freunde. Mit fatalem Ausgang.

Im Gemeindegebiet von St. Johann am Walde (Bez. Braunau) verlor der junge Mann in einer Linkskurve der Frauscherecker Landesstraße, L1061 die Kontrolle über das Auto.

Der Pkw schlitterte laut Polizei 40 Meter die Leitschiene entlang, überschlug er sich in der Folge mehrmals in einer Böschung und kam schließlich in einer Hauszufahrt auf dem Dach zum Liegen.

Die Insassen hatten bei dem Unfall noch Glück im Unglück. Sowohl der Lenker als auch die Passagiere, ein gleichaltriges Mädchen und drei Burschen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren aus den Bezirken Braunau und Grieskirchen erlitten nur leichte Verletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Laut Alkotest hatte der 17-Jährige 1,62 Promille intus.