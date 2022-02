In Wilhering (Bez. Linz-Land) sind am Montag im Abendverkehr ein Linienbus und zwei Autos an einer Kreuzung zusammengestoßen.

Ein 36-Jähriger aus Hartkirchen wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Rettung brachte den schwer Verletzten ins Linzer UKH.

Die Lenkerin des anderen Fahrzeugs, eine 54-Jährige aus Traun, und der 51-jährige Busfahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Die 15 Fahrgäste im Bus blieben unversehrt.