Unfalllenker löste Suchaktion aus

BRAUNAU — Eine großangelegte Suchaktion löste ein Unfalllenker Sonntagnachmittag auf der Gilgenberger Landesstraße im Bezirk Braunau am Inn aus. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach am Fahrbahnrand liegen. Eine 83 Meter lange Schleuderspur am Asphalt führte zum Wrack. Es konnte keine Person mehr im oder unter dem Fahrzeug vorgefunden werden, als die FF Hochburg Bergemaßnahmen einleitete. Daraufhin wurde eine Durchsuchung der Unfallstelle vorbereitet und vor Ort ein Einsatzstab mit Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei eingerichtet.

Unfallzeugin gefunden

Während der darauffolgenden Suche durch Polizeihubschrauber, Rettungshunden und örtlichen Unterstützungskräften konnte eine Unfallzeugin ausgemacht werden, welche den vermeintlichen Verunfallten und eine weitere Person gesehen und mit ihnen gesprochen hatte. Sie teilten der Zeugin in gebrochenem Deutsch mit, dass alles in Ordnung sei. Die Personensuche wurde aufgrund dieser Erkenntnisse und wegen keiner weiteren Spuren am späteren Nachmittag abgebrochen. Der Unfallverursacher ist weiterhin flüchtig, die Ermittlungen laufen.