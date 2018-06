„Unfallserie macht mir große Sorgen“

Von Heinz Wernitznig

VOLKSBLATT: Im Juni kamen bereits 13 Personen auf den oö. Straßen ums Leben, am Donnerstag gab es alleine vier tödliche Verkehrsunfälle zu beklagen. Macht Ihnen das Sorgen?

STEINKELLNER: Das bereitet mir große Sorgen und Kopfzerbrechen. Das Hauptthema ist die Ablenkung im Straßenverkehr. Daher starten wir im Herbst ein Projekt mit den Pädagogischen Hochschulen, bei dem die Lehrer auf diese Gefahr hinweisen werden, denn wir müssen bei den jungen Leuten ansetzen. Handy schauen, SMS-Lesen, etc. finden leider beim Autofahren statt und es passiert leider immer mehr. Laut einer Erhebung fahren die Autolenker auf Österreichs Straßen im Jahr die Strecke Erde-Mond und retour 13-mal im Blindflug.

Wann wird die Tempo 140-Teststrecke auf der Westautobahn kommen?

Hoffentlich bald, einen genauen Zeitpunkt kenne ich aber noch nicht.

Könnten es bei positiven Testergebnissen künftig mehr dreispurig Autobahnteilstücke mit Tempo 140 geben?

Ja, absolut.

Halten Sie es für realistisch, dass auf tschechischer Seite die Autobahn 2024 in Wullowitz enden wird, immerhin fehlen allein bis Budweis 40 km?

Ich halte das für realistisch, in Tschechien hat man nicht solche Anrainerprobleme wie in Österreich. Das bedeutet aber für die Asfinag, dass hurtig Richtung Staatsgrenze weitergebaut werden muss.

Der Bund will in den nächsten Jahren Investitionen in den Öffentlichen Verkehr in Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck mit- finanzieren. Welche Projekte sollen davon in der oö. Landeshauptstadt profitieren?

Es geht um die stadtregionalen Verkehrsbeziehungen, die bis dato nicht vom Bund unterstützt wurden. Die Gelder sollen zum Beispiel für die Durchbindung der Mühlkreisbahn zum Linzer Hauptbahnhof eingesetzt werden, weiters für die Verlängerung der LILO bis nach Aschach bzw. deren Durchbindung bis nach Pregarten.

Sind Sie mit dem in Aussicht gestellten Geld zufrieden?

Es geht um insgesamt 500 Millionen Euro, die auf die Projekte aufgeteilt werden, wobei wir in Linz einen Startvorteil haben, denn die Einbindung der Mühlkreisbahn wurde bereits positiv vorbeurteilt.

Zuletzt hat LH-Stv. Strugl gemeint, dass das Land OÖ dieses Projekt ohne Bundesgelder nicht schafft.

Das Schlechteste wäre, wenn nur die Stadt Linz die Zweite Schienenachse realisieren würde, weil wir dann keine regionale Verkehrsbeziehung erreichen würden.

Werden Sie bei der geplanten Ostumfahrung von Linz – Widerstand kommt u. a aus Steyregg – ebenso hart bleiben wie bei der Mühlkreisbahn, wo Sie die Bedenken des Landesrechnungshofes zerstreuen?

Es geht hier nicht um Härte, sondern um eine zukunftsfähige Lösung für Linz. Wenn man sich die europäische Entwicklung beim Nord-Süd-Transit ansieht, kommt man zum Schluss, dass das vorgeschlagene Trassenband, das wir heuer raumordnerisch verordnen wollen, alternativlos ist. Ich verstehe aber die Sorgen von Betroffenen, weshalb es wichtig ist, dass möglichst viel eingehaust wird.

Die geplante Stadtbahn von Linz nach Gallneukirchen bzw. Pregarten soll ebenfalls die Stau geplagte Landeshauptstadt entlasten. Wie geht es hier weiter?

Im Rahmen eines Vorprojektes soll jetzt der verordnete Korridor eingeengt werden, damit jene Gemeinden, die planerische Überlegungen haben, genauer wissen, wo der Schienstrang liegen wird.

Wie ist der Stand bei der Verlängerung der Straßenbahn von Traun Richtung Ansfelden?

Es gilt hier einige Vorfragen zu klären. So muss zuerst die neue B139-Auffahrt auf die A1 fertig sein. Weiters müssen die ÖBB einen Bahnhof verlegen, um einen optimalen Umstiegsknoten zu schaffen.

Wird es eine Mitfinanzierung des Bundes bei der geplanten Einhausung der Westbahnstrecke in Leonding geben?

Hier hat man sich darauf verständigt, dass das Infrasturkturministerium eine Planungsfirma beauftragt, die in Abstimmung mit dem Land OÖ und der Stadt die Vorüberlegungen von Leonding in eine Konkretisierung bringt. Dann wird auch über die konkreten Zahlen gesprochen, womit unter dem Strich das Projekt auf einem guten Weg ist.